  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Bursa'da yakalandı
Aktüel

Hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Bursa'da yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 19:17:31 -
Hakkında 48 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Bursa'da yakalandı

BURSA (AA) - Hakkında çeşitli suçlardan 48 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi Bursa'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan 21 ayrı mahkemece hakkında 48 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.U'nun (51) bir arkadaşına ait iş yerinde saklandığını belirledi.

Polis, hükümlüyü Atıcılar Mahallesi'ndeki adreste gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen T.U, cezaevine gönderildi.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S. Arabistan'ın hamlesine izin verdi
Ekonomi

Türkiye, S. Arabistan'ın hamlesine izin verdi

Türkiye ile yakın ve sıcak temas kurmaya başlayan Suudi Arabistan’ın ulusal petrol ve doğalgaz şirketine Rekabet Kurumu tarafından yatırım o..
Almanya'dan ABD'ye skandal Türkiye çağrısı
Gündem

Almanya'dan ABD'ye skandal Türkiye çağrısı

Avrupa ve ABD'nin yeniden stratejik olarak daha yakın çalışması gerektiğini söyleyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye karşıtı sk..
Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı
Gündem

Gizli bilgileri Türkiye'nin enerji ithal ettiği ülkeye sızdırdı

Türkiye'nin enerji ithal ettiği şirkete gizli bilgileri sızdıran Gürcan Ö. yaptığı skandalları itiraf etti.
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay