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"Hakkımızın peşindeyiz, kimseye yedirtmeyiz"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar:- "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) İnanıyoruz ki gelecekte bu zenginliklerin paylaşımında Türk milleti ve tabii ki KKTC halkı olarak hakkımızın peşindeyiz. Hakkımızı kimseye yedirtmeyiz. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz ve bu kararlılığımız, milletimiz için fevkalade önemlidir"- "(Maraş konusu) Uluslararası hukuk çerçevesinde bazı girişimlerin yapılması suretiyle eski sakinlerinin de gelebileceği ortamın yaratılması ve Gazimağusa'nın daha bütünlüklü ve yaşanılabilir bir noktaya getirilmesi, KKTC ekonomisine çok büyük yarar sağlayacaktır.

20 Ağustos 2019 Salı 12:39
"Hakkımızın peşindeyiz, kimseye yedirtmeyiz"

MERSİN (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "İnanıyoruz ki gelecekte bu zenginliklerin paylaşımında Türk milleti ve tabii ki KKTC halkı olarak hakkımızın peşindeyiz. Hakkımızı kimseye yedirtmeyiz. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz ve bu kararlılığımız, milletimiz için fevkalade önemlidir." dedi.

Tatar, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mersin'de, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli ile birlikte Vali Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Vilayetteki konuşmasında, KKTC'nin Türkiye'ye ve Mersin'e çok yakın bir Türk diyarı olduğunu belirten Tatar, halkının selamlarını getirdiğini söyledi.

Tatar, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinerek, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz'de son zamanlarda oldukça gelişmeler var. Hak ve çıkarlarımızın korunması için Türk hükümetinin aldığı kararlar bizleri çok memnun etmektedir. Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon zenginliklerin, Kıbrıs'taki bu zenginliklerin paylaşımının sadece Rumlara değil aynı zamanda Türklere de ait olması dolayısıyla KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti'nin bu mavi vatan dediğimiz olguda gerçekten beraber hareket ederek deniz hukukuna göre ruhsatlandırma ve diğer iş birlikleriyle, uluslararası hukuk çerçevesinde yapılan çalışmalar bizleri gerçekten çok ferahlatmaktadır."

Kıbrıs halkının hak ve hukukunun korunduğunu aktaran Tatar, "İnanıyoruz ki gelecekte bu zenginliklerin paylaşımında Türk milleti ve tabii ki KKTC halkı olarak hakkımızın peşindeyiz. Hakkımızı kimseye yedirtmeyiz. Dolayısıyla birlikte hareket etmemiz ve bu kararlılığımız, milletimiz için fevkalade önemlidir." ifadelerini kullandı.

Tatar, KKTC'nin, Türkiye ve Mersin ile çok yakın ilişkiler içerisinde olduğunu hatırlatarak, Türkiye'den gelen insanların da kaynaşmasıyla, KKTC ekonomisinin geliştiğini ve büyüdüğünü vurguladı.

- "Maraş'ın açılması sürecini doğru bir yol ve süreç diye değerlendiriyoruz"

Bir gazetecinin "Kapalı Maraş'ın yerleşime açılması"na yönelik sürece ilişkin sorusu üzerine Tatar, şunları kaydetti:

"Maraş, Mağusanın devamıdır. Gazimağusa şehrimiz bizim için çok önemli. Mersin Limanı'ndan gemiler Mağusa Limanı'na gidiyor; iki yer arasında direkt bağımız var. Maraş'ın da zaten bir bölgesi açık. Kapalı Maraş bölgesi ise sahilin olduğu yer. Çok da değerli bir yerdir. Uluslararası hukuk çerçevesinde bazı girişimlerin yapılması suretiyle eski sakinlerinin de gelebileceği ortamın yaratılması ve Gazimağusa'nın daha bütünlüklü ve yaşanılabilir bir noktaya getirilmesi, KKTC ekonomisine çok büyük yarar sağlayacaktır. Uluslararası hukuk bakımından da bazı sıkıntılar olabilecektir. Çünkü kapalı olduğu için eski bazı mal sahipleri, uluslararası mahkemelerde mallarına gidemedikleri için tazminat aramaktadırlar. O sıkıntılar aşılacaktır. Bunu bizim hükümetimiz gündeme getirmiştir. Şu anda envanter çalışmasından sonra bir süreç izlenecektir. Bunun için çeşitli çalışmalar ve girişimler sürüyor. Tabii ki Türk hükümetiyle istişare de edilecektir. Doğru bir yol, doğru bir süreç diye değerlendiriyoruz. İnşallah hayırlı olacaktır."

Vali Su da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 12:39
  1. Mersin

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