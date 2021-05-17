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Gündem Hakkı Akalın kimdir?
Gündem

Hakkı Akalın kimdir?

CHP'den istifa ederek Memleket Hareketi'ni başlatan Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'nin kuruluşu için yaptığı başvuru kabul edildi. Resmi olarak partisini kuran Muharrem İnce'nin partisinin genel sekreteri ise Hakkı Akalın oldu. Gelişmenin ardından Hakkı Akalın kimdir? Hakkı Akalın özgeçmişi, hayatına dair detaylar merak kazandı. Peki, Hakkı Akalın kimdir? İşte detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-17 17:45:00 -
Hakkı Akalın kimdir?

Memleket Hareketi partisi resmen kuruldu. Muharrem İnce'nin partisine genel sekreter olarak görevlendirilen isim Hakkı Akalın oldu. Peki, Hakkı Akalın kimdir? Hakkı Akalın geçmişte hangi görevlerde bulundu?

Memleket Hareketi Partisi yönetim kurulunda hangi isimler var?

Muharrem İnce Genel Başkan

Gaye Usluer Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü

Hakkı Akalın Genel Sekreter

Hüseyin Avni Aksoy Genel Başkan Yardımcısı

Özcan Özer Genel Başkan Yardımcısı

Mehmet Ali Çelebi Genel Başkan Yardımcısı ve Parlamento Sözcüsü

Mevlüt Dudu, Mert Ünlü, Yavuz Kayhan Yüreğir, Genel Sekreter Yardımcıları

Serkan Akgün, Genel Sayman

Hakkı Akalın kimdir?

Hakkı Akalın (d. 1949, Ankara), Türk siyasetçi ve tıp doktoru.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Genel Cerrahi ve Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanlığı ihtisası yapmıştır. 1983'te doçent 1988'de profesör olmuştur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği Kuruculuğu ve Anabilim Dalı Başkanlığı, Türkiye Kalp ve Damar Cerrahisi Vakfı Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Organ Nakli Merkez Kurulu Üyeliği, Galatasaray Spor Kulübü Kongre Üyeliği, TBMM XXII. Dönem İzmir Milletvekilliği yapmıştır. Ankara Tabip Odası Sağlık Başarı Ödülü'nün sahibidir. Türkiye’de ilk yapay kalp nakli Hakkı Akalın ve ekibi tarafından Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastane’sinde 27 Şubat 1988 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu vaka dünyadaki 92. yapay kalp naklidir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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