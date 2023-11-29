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Aktüel Hakkı ağabeyi Hakk’a uğurladık
Aktüel

Hakkı ağabeyi Hakk’a uğurladık

Yeniakit Publisher
2023-11-29 13:42:00 -
Hakkı ağabeyi Hakk’a uğurladık

Gazetemizin emektarlarından olan ve uzun yıllar sayfa sekreteri olarak çalışan Hakkı Can Keskin, ruhunu Rahman’a teslim etti.

HABER MERKEZİ

Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören Hakkı Can ağabey, naif kişiliği, dürüstlüğü, cömertliği ve çalışkanlığıyla biliniyordu. Hakkı Can ağabey bugün öğle namazını müteakip Erenköy Zihnipaşa Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek. akit ailesi olarak merhuma Cenab-ı Hakk’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabrı cemil niyaz ediyoruz.

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