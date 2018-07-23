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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralanan askerden acı haber!

Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Ercan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:58
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaralanan askerden acı haber!

10 Haziran 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlar sırasında PKK'lı teröristler tarafından  önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucuu Elazığlı Uzman Çavuş Fatih Ercan, yaralandı. Ercan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 10 Haziran'dan bu yana tedavisi süren Ercan, bu sabah saatlerinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Fatih Ervan, yarın memleketi Elazığ'da toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:58
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