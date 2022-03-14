Hakkarili öğrenciler buzullardaki erimeye dikkati çekiyor

Hakkari Fen Lisesinde görevli Sibel Özdemir ile 10. sınıf öğrencileri Dilan Engin ve Botan Özdil, Cilo Dağları’ndaki Türkiye’nin en büyük vadi buzulu konusunda farkındalık oluşturmak istedi. Bu amaçla, farklı ülkelerde özellikli kumaşlarla buzulları sıcak havadan korumak amacıyla uygulanan yöntemlerden esinlenen Özdemir ve öğrencileri, “dağ danteli” projesini hazırladı. Farklı özellikteki 15 kumaşı belli sıcaklıklarda buz kalıpları üzerinde deneyen Özdemir ve öğrenciler, alüminize cam elyaf kumaşıyla sarılan buzun daha az ve geç eridiğini gözlemledi. Öğrenciler, “çevre dostu” olduğu belirtilen kumaşı kullanarak hazırladıkları proje ile 14-17 Mart’ta Van’da düzenlenecek TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’na katılmaya hak kazandı.