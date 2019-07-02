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Hakkarili hayırsever Demir’den örnek davranış

Hakkarili hayırsever İbrahim Demir, 7 yıldır evde sağlık hizmeti alan Halit Gök’e çok özellikli tekerlekli sandalye hediye etti.

02 Temmuz 2019 Salı 12:35
Hakkarili hayırsever Demir’den örnek davranış

Hakkarili hayırsever İbrahim Demir, 7 yıldır evde sağlık hizmeti alan Halit Gök’e çok özellikli tekerlekli sandalye hediye etti.


Hakkari’nin Yeni Mahalle semtinde oturan ve yaklaşık 7 yıldır serebrovasküler obstrüksiyonu (SVO) hastası olan Halit Gök’e hayırsever İbrahim Demir, çok özellikli tekerlekli sandalye bağışında bulundu. Teslim törenine Hastane Müdürü Necdet Demir, Sağlık ve Bakım Hizmetleri Müdürü Tevadet Tekin Yakar, hayırsever İbrahim Demir ile Hakkari Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi personeli katıldı.


Serebrovasküler obstrüksiyonu (SVO) hastası 5 çocuk babası Halit Gök, ilk kez tekerlekli sandalye sahibi olduğu için çok mutlu olduğunu ifade ederek, hastane yetkililerine ve hayırsever İbrahim Demir’e teşekkür etti.


Hastane yetkilileri de, hayırsever vatandaşa örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:35
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