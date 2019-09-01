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Hakkarili Avşin kalp nakli bekliyor

Ankara Tıp Fakültesinde tedavi gören 13 yaşındaki Avşin Demir, acilen kalp nakli bekliyor.

01 Eylül 2019 Pazar 11:48
Hakkarili Avşin kalp nakli bekliyor

Ankara Tıp Fakültesinde tedavi gören 13 yaşındaki Avşin Demir, acilen kalp nakli bekliyor.


Bir süre önce rahatsızlanarak Ankara Tıp Fakültesine kaldırılan ve halen burada tedavi gören Hakkari’nin Geçitli köyü nüfusuna kayıtlı Avşin Demir’in tedavisi sürüyor. Kalp yetmezliği bulunan 13 yaşındaki Avşin’e uygun kalp arayışına başlayan aile, kızlarının kurtulması için kalp nakli olması gerektiğini ifade ettiler. Doktorların kızları Avşin için acilen uygun kalp bulunması gerektiğini söylen Demir ailesi, hastane ve duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, kızlarının kurtarılması için kendilerine yardımcı olunmasını istediler.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 11:48
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