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Hakkari'den kahreden haber! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerimizin şehit olduğunu ve bir askerimizin de yaralandığını açıkladı.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:17
Hakkari'den kahreden haber! Şehidimiz var

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde 5 Haziran'da bir askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirildi.

Bakanlık açıkladı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz"

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:17
  1. Hakkari
  2. MSB
  3. Milli Savunma Bakanlığı
  4. Türk Silahlı Kuvvetleri
  5. şehit

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