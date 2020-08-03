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Hakkari'den acı haber: Ölü ve yaralılar var

Hakkari Yüksekova'da bir aracın uçuruma devrilmesi sonucu ilk gelen bilgilere göre; 6 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-08-03 10:48:00 - 2020-08-03 11:02:28
Hakkari'den acı haber: Ölü ve yaralılar var

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Sat dağları Gölbaşı yakınlarında meydana geldi. İçinde 6 kişinin bulunduğu sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen çift kabinli aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer ise kazayı doğrulayarak, hayatını kaybedenlerin bir kısmının milli eğitim çalışanı olduklarını ifade ettiler.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Olay yerinden ilk görüntüler:

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