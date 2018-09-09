0553 313 94 23

Hakkari'den acı haber geldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, öğle saatlerinde Hakkari bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında, bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

09 Eylül 2018 Pazar 21:14
Hakkari'den acı haber geldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında, 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı. 

TSK’dan yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde, 9 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında, 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığı belirtilerek, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” denildi. 

Haber Tarihi: 09 Eylül 2018 Pazar 21:14
  1. Hakkari
  2. TSK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mehmet Emin Aga, iskeçe'de anıldı
    1. Mehmet Emin Aga, iskeçe'de anıldı
    2. Ilısu Barajı'ndanki tarihi yapıların..
    3. Fakıbaba o iddiaları yalanladı:..
    4. Beşiktaş teknik direktörü Güneş:..
    5. Bodrum ilçesinde yolcu minibüsü..
    6. Mircea Lucescu: Ne yapabilirim kaleci..
    7. Rusya’da protestolar devam ediyor! 100..
    8. Danimarka, Galler'i 2-0 ile geçti
    9. Amerika fosfor bombalarıyla Suriye'yi..
    10. AK Parti Grup Başkanvekili Cahit..
    11. Bakan Ziya Selçuk'tan Bilgisayar..
    12. Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ..
    13. Kahramanmaraş’ta 2 bin paket ele..
    14. Amerika'da 'makale' tartışması..
    15. Kum yığının altında can pazarı! Elleri..
    16. Hakkari'den acı haber geldi!
    17. Virajı alamayan yolcu minibüsü..
    18. Milas'ta trafik kazası: 2 kişi yaralı
    19. Madagaskar'da stadyumda izdiham
    20. Suriyeli muhaliflerden Esed rejimine..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    Bomba iddia: Üçüncü Havalimanı'nın adı belli oldu!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Bayram ikramiyesi alan emeklilere zam kesinleşti!
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi
    Diplomasız dahi Gaziantepli Mennan Usta'nın müthiş hayat hikayesi

    Günün Karikatürü

    09 Eylül 2018
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi!
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak
    Metiner, "Bu hazırlanmış bir senaryo..." dedi ve ekledi: ABD, müdahalede bulunacak