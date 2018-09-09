Hakkari'den acı haber geldi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hakkari bölgesinde meydana gelen askeri araç kazasında, 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını açıkladı.

TSK’dan yapılan açıklamada, Hakkari bölgesinde, 9 Eylül 2018 tarihinde meydana gelen askeri araç kazasında, 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığı belirtilerek, “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz” denildi.