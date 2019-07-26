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Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrasında çıkançatışmada, çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:01
Hakkari'den acı haber! Bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısının ardından çıkan çatışmada bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Hakkari'nin Çukurca ilçesi sınır bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı belirtildi.

Bölgede hava destekli operasyonlara devam edildiği bilgisinin verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saldırıyı gerçekleştiren 4 terörist Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilerek etkisiz hale getirilmiş, kahraman silah arkadaşlarımızın kanı yerde kalmamıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, olayda yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:01
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  5. Milli Savunma Bakanlığı
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