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Aktüel

Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 17:56:50 -
Hakkari'deki hava destekli operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Dağbaşı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini, operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava harekatı sonrası yapılan arama faaliyetlerinde teröristlere ait 1 adet M16 piyade tüfeği, 1 adet AK-47 piyade tüfeği ve 4 el bombasının ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi. Hava harekatı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 M16 piyade tüfeği, 1 AK-47 piyade tüfeği ve 4 adet el bombası ele geçirildi."

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