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Aktüel Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan işçinin kanı yerde kalmadı
Aktüel

Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan işçinin kanı yerde kalmadı

Şemdinli'de etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi - Milli Savunma Bakanlığı: - "Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonlarımız sürüyor"

Yeniakit Publisher
2020-11-04 21:00:15 -
Hakkari'deki hain saldırıda şehit olan işçinin kanı yerde kalmadı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 teröristin Derecik'te işçilere saldıran terörist gruptan olduğu bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Şemdinli Balkayalar bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, Derecik bölgesinde yol yapım çalışması yapan ve evine ekmek götürmekten başka amacı olmayan masum işçi kardeşlerimize saldıran terörist gruptan olduğu belirlendi." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, "Hain saldırıda şehit düşen işçi kardeşimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak." ifadesi kullanılırken bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyonların sürdüğü kaydedildi.

Hakkari'nin Derecik ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca yol çalışması yapan iş makinesine yönelik saldırıda 1 işçi şehit olmuş, 2 işçi yaralanmıştı.

Sivillere yönelik hain saldırı sonrası bölgede operasyon başlatıldığını duyuran MSB, "Saldırı haberi alınır alınmaz derhal operasyon başlatılmış, bölge havadan ve karadan ateş altına alınmıştır." açıklamasını yapmıştı.

"Kahraman Mehmetçiklerimiz şehit kardeşimizin kanını yerde bırakmayacak, bu kalleş saldırının hesabı misliyle sorulacaktır." ifadesine yer verilen açıklamadan sonra MSB'nin Twitter hesabından yapılan ilk paylaşımda 2, daha sonra yapılan paylaşımda ise 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiği ifade edilerek bölgede toplam 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilmişti.

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