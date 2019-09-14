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Hakkari'de yürüyen binlerce kişiden ortak ses!

Diyarbakır'da Hacire annenin başlattığı ve çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan annelerin evlat nöbeti her gün büyürken, bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik tepkiler de artıyor.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:53
Hakkari'de yürüyen binlerce kişiden ortak ses!

Hakkari'de binlerce kişi PKK'yı protesto etti terör örgütüPKK tarafından düzenlenen ve 7 sivilin şehit olduğu saldırı ile güvenlik güçlerine yönelik terör saldırıları protesto ediliyor. "Teröre Lanet Kardeşliğe Davet" yürüyüşüne bölge insanının desteği oldukça yüksek.  

Oğlu PKK tarafından kaçırılan Hacire annenin başlattığı eylemden sonra 30'dan fazla aile HDP binası önünde eylem yapıyor. Bununla beraber, bölgede terör örgütüne karşı tepkiler de son dönemde oldukça arttı.  

Hakkari'de düzenlenen yürüyüşe 10 bin kişi katıldı. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla, "Türk-Kürt kardeştir" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı. 

Ayrıca yürüyüşte terör örgütüne destek veren HDP de protesto edildi. 

Hacire Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp olan aileler, 3 Eylül Salı gününden itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı. 12 gündür oturma eylemi yapan ailelere Bitlis'ten gelen 3 ailenin de katılmasıyla sayı 31 oldu.

KAYNAK: HABER7

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:53
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