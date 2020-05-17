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Hakkari’de yol yıkama çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 10:18:31 -
Hakkari’de yol yıkama çalışmaları sürüyor

Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokakları tazyikli suyla yıkama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


İtfaiye ekipleri tarafından tazyikli suyla yıkanan sokak ve caddeler; toz, toprak ve çamurdan da arındırılmış oluyor. Halkın genel sağlığını ilgilendiren konularda hassas davranarak temizliğe gerektiğinden fazla önem gösteren Hakkari Belediyesi, bu kapsamda sokakların daha temiz ve hijyenik olmasını sağlıyor.


Belediye yetkilileri, elbirliği ile halka hizmet ettiklerini belirterek, “Belediye çalışmalarımızın olmazsa olmazlarından biri de çevre temizliğidir. Kentimizin temizliği ile ilgili çalışmalarda da İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz oldukça titiz bir şekilde görev yapıyor. Amacımız halkımızın daha temiz yollarda yürümesidir. Yol yıkama çalışmalarımız program dahilinde devam edecektir” dediler.

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