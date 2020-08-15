  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 21:47:55 -
Hakkari'de yaylada rahatsızlanan çoban ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde 2 bin 500 rakımlı yaylada rahatsızlanan çoban, ambulans helikopterle hastaneye getirildi.

İlçenin 2 bin 500 rakımlı Örencik yaylasında koyunlarını otlatırken yüksek ateş ve solunum sıkıntısı çeken Nebi Yaşar'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Sağlık ekipleri, durumu giderek fenalaşan 27 yaşındaki Yaşar'ın zaman kaybedilmeden bulunduğu bölgeden alınmasına karar verildi.

Derin vadi ve sarp kayalıkların bulunduğu bölgeye ambulans gönderilemeyince Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan ambulans helikoptere özel kıyafetli ekipler tarafından taşınan Yaşar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Yaşar, burada tedavi altına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi
Gündem

Türkiye, S-400'ler ile o ülkenin savaş uçaklarını kilitledi

Amerika’daki Kongre üyelerinin, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin ABD savaş uçaklarını kilitlemesine çok k..
Putin koronavirüs aşısını bulduklarını duyurmuştu ama... Rusya'da şok istifa
Dünya

Putin koronavirüs aşısını bulduklarını duyurmuştu ama... Rusya'da şok istifa

Rusya ilk koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu. Aşıya ilişkin eleştiriler ve temkinli açıklamalar art arda gelirken Rusya Rusya Sağlık Baka..
Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!
Gündem

Yeniden Refah Partisi harekete geçti: Erkeklere hakaret eden CHP'li Aylin Nazlıaka hesap verecek!

Yeniden Refah Partisi, toplumu ayrıştıran ve düşmanlığa sevk eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka'nın erkeklere hakaret etmesinin a..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı