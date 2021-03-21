  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hakkari'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi
Gündem

Hakkari'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği, Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:11:00 -
Hakkari'de toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde toprağa gömülü silah ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten açıklama

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Akçadam mezrasında yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda toprağa gömülü vaziyette 2 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 16 adet 7,62 mm AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 23 adet 9 mm tabanca fişeği, 1 adet boş 12 kilogramlık büyük tüp, 1 adet boş küçük piknik tüpü ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması
Medya

Dizi ne zaman başlayacak? Kenan İmirzalıoğlu'dan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, Kardeşlerim isimli ATV dizisi Cumartesi ekranına gelince, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına bir süreliğine ved..
İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Genel Ba..
İki şehir arasındaki sınır yeniden belirlendi
Aktüel

İki şehir arasındaki sınır yeniden belirlendi

Ordu ve Giresun arasındaki sınır tekrar tespit edildi. Giresun’un Bulancak ilçesi Aydındere Belediyesi ve Ordu’nun Kabadüz ilçesi Yokuşdibi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay