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Hakkari'de teröristlerin araziye yerleştirdiği 2 patlayıcı imha edildi

09 Ağustos 2019 Cuma 22:03
Hakkari'de teröristlerin araziye yerleştirdiği 2 patlayıcı imha edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde, teröristlerin araziye yerleştirdiği 2 patlayıcı güvenlik güçlerince imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda Derecik ilçesi Kırca mezrası Süngü Tepe mevkisinde gerçekleştirilen arazi arama taramasında, birbiriyle bağlantılı iki el yapımı patlayıcı tespit edildi.

Patlayıcılar, güvenlik güçlerince olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 22:03
  1. güvenlik güçleri
  2. Hakkari
  3. patlayıcı

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