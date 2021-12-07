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Yerel Hakkari'de teröristlere darbe: İşte ele geçirilenler
Yerel

Hakkari'de teröristlere darbe: İşte ele geçirilenler

Hakkari'nin Çukurca ve Yüksekova ilçelerinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:10:00 -
Hakkari'de teröristlere darbe: İşte ele geçirilenler

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “6 Aralık 2021 günü Çukurca ilçesi Kavaklı köyü ve Yüksekova ilçesi Yoncalık mezrası kırsalında (Kato Marinos) düzenlenen operasyonda; 2 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği, 1 adet av tüfeği, 5 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 750 adet bixi fişeği, 450 adet uçaksavar mühimmatı, 12 adet EYP (el yapımı patlayıcı) düzeneği, 1 adet tuzaklanmaya hazır EYP düzeneği, 9 adet elektrikli fünye, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet uzaktan komuta kiti, 1 adet termal şemsiye, 1 adet AK-47 kaleşnikof piyade tüfeği namlusu, 2 adet lav silahı, 7 adet el bombası, 2 adet havan mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 1 adet G-1 piyade tüfeği, 8 adet C-4 patlayıcı, 1 adet kablo, 1 adet panço, 2 adet sırt çantası ele geçirilmiştir. 19 Ekim 2021 günü Çukurca ilçesi Kavaklı köyünde ele geçirilen 3 adet AT-4 tanksavar silahı üzerinden parmak izi çıkan şahıslar ve işbirlikçileri olan Ş.K. (57), F.K. (48), S.E. (38), İ.O. (44) isimli şahıslar, 5 ayrı adreste yapılan aramada yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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