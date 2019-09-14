Hakkari’de ‘teröre lanet kardeşliğe davet’ yürüyüşü

Hakkari’de sivil toplum örgütleri tarafından düzenlenen “teröre lanet kardeşliğe davet” yürüyüşüne on binlerce kişi katıldı.

İl merkezi, ilçe, belde ve köylerden vatandaşların katıldığı yürüyüş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde başladı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları Mustafa Duruk, İdris Gölbaşı ve İdris Koç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Münavver Ertuş, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, İyi Parti İl Başkanı Yaşar Yorulmaz, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman, ilçe kaymakamları, STK temsilcilerinin de katıldığı yürüyüşte on binlerce kişi ellerindeki bayraklarla yürüyüşe geçtiler. “Terörü lanetliyoruz, Diyarbakırlı annelerin yayındayız, şehitler ölmez vatanlar bölünmez, Hakkari burada hainler nerede, Ya Allah Bismillah Allah’u ekber, Türk-Kürt kardeştir ayrım yapan kalleştir, ne mutlu Türküm diyene, her şey vatan için, kahrolsun PKK” şeklinde slogan atan kalabalığın arasında arasındaki bir anne de gençlere çağrı yaptı. Dağa çıkarılan gençlere seslenen anne, “Artık annelerinizin yüreğindeki acıyı hafiflettirmek için geri gelin, devletimize teslim olun, kimsenin maşası olmayın” dedi.

Hakkarili Şehit Güvenlik Korucusu Yusuf Adıyaman’ın kızı Şirin Adıyaman ise, “Hakkari halkı olarak bugün sokaktayız. PKK’nın siyasi uzantısı olan ve bölge gençlerini karanlığa gömmek isteyenlere karşı günlerdir evlat nöbetini tutan ailelerimizin yanındayız. Hakkarili vatandaşlar olarak kötü emelleri olan her oluşumun karşısında olduğumuzu belirtmek isteriz. Hiçbir güç bayrağımızı indiremeyeceği ve ezanımızı susturmayacağı bilinmelidir. Evlat nöbetindeki annelerin sesi olduğumuzu bir kez daha bildiriyoruz. Gözünü kırpmadan vatan uğruna canını feda eden şehitlerimizin bizlere verdiği cesaret ile diyoruz ki ne eli kanlı terör örgütü PKK, ne de dünya üzerinde hiçbir güç ve oluşum bizim biriktiğimizi bozamayacaktır. Bu kadim halk 15 Temmuz’da olduğu gibi ülkemizin en zor dönemlerinde bile eline Türk bayrağını alıp meydanlara çıkmayı bilmiştir. Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK terör örgütü tarafında yapılan hain saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizi birbirimize düşürmeye çalışalar şunu iyi bilsinler ki, acı ile yoğrulmuş bu vatanın insanlarının birliğini ve kardeşliğini hiç kimse bozamayacaktır. Güzel ülkemin insanlarına selam olsun” dedi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık da, Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki hain saldırıda şehit olanların ailelerine baş sağlığı dileyerek konuşmasına başladı. Vali Akbıyık, “Hakkari bugün yaşlısıyla genciyle ve çocuğuyla 7’den 70’e herkes aramızdadır. Bu birlik ve beraberliğimizi hiç kimse bozamayacaktır. Hiçbir güç Türkiye Cumhuriyetini bölemez, parçalayamaz. Diyarbakır’daki anneleri selamlıyorum. Türk, Kürt, Arap ve Çerkez herkes Çanakkale’de şehit verdi. Kurtuluş Savaşı’nda binlerce şehit verdik. Bu toprakları hep beraber aldık. 15 Temmuz’da 250 şehit verdik. Bu vatanı PKK’ya, FETÖ terör örgütü hainlerine teslim etmedik. İnşallah bundan sonrada başaramayacaklar, emellerine ulaşamayacaklar. Yeter ki biz bir olalım. Bugün Hakkari halkı burada hainler kaçıyor. Türkiye Cumhuriyeti onları ininde kovalıyor. İnşallah bu topraklarda bir terörist dahi kalmayacaktır. Terörle mücadele sonuna kadar devam edecektir” dedi.

Valilik önüne kadar devam eden ve burada yapılan konuşmaların ardından yürüyüş sona erdi.