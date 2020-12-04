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Aktüel Hakkari'de terör örgütü sığınaklarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de terör örgütü sığınaklarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Çukurca'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Yıldırım-2 Cilo-Kazan" operasyonunda bulunan sığınaklarda silah ve mühimmat bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 20:08:00 -
Hakkari'de terör örgütü sığınaklarında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik 585 personelle gerçekleştirilen "Yıldırım-2 Cilo-Kazan" operasyonunda tespit edilen sığınaklarda silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten "Yıldırım-2 Cilo-Kazan" operasyonu açıklaması

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamada, dün Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde 585 personelden oluşan 39 timle "Yıldırım-2 Cilo-Kazan" operasyonu düzenlendi.

Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Operasyonda tespit edilen 3 sığınakta, operasyon birlikleri ve araçlarına eylem amacıyla gizlenmiş 3 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 7 şarjör, kanas eskin nişancı tüfeği şarjörü, 170 doçka mühimmatı, 85 uçaksavar mühimmatı, 3 sim kartsız cep telefonu, 3 pil bloğu, 2 sırt çantası, 2 küçük tüp, jeneratör, 4 uyku tulumu, termal şemsiye, 2 sedye, 2 el yapımı patlayıcı kablosu, yağmurluk, çadır, 2 uydu alıcısı, telsiz, poster ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

 

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