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Gündem Hakkari'de terör örgütü PKK'yı şoke edecek gelişme
Gündem

Hakkari'de terör örgütü PKK'yı şoke edecek gelişme

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İkna çalışmasıyla, 1 örgüt mensubu Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-19 20:00:00 -
Hakkari'de terör örgütü PKK'yı şoke edecek gelişme

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensubunun, 2004 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte, bu yıl sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısı 204’e ulaştı.

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