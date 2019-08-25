Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 8 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah, mühimmat ve çok miktarda yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada, 24-25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda PKK'lı 8 teröristin etkisiz hale getirildiği Tuğlu Bölgesi'nde arama tarama faaliyetinin yürütüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Aramada, 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği,dragunov keskin nişancı tüfeği,RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı,2 roketatar,AT-4 tanksavar füzesi,8 el bombası,3 telsiz,el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo,8 elektrikli fünye,3 tüp (EYP düzeneği kurulu),2 akım ölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli tahkikat devam ediyor."

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