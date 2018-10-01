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Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon! Yük hayvanına saklamışlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir yük hayvanı üzerinde PKK'ya ait mühimmatlar ele geçirildi.

01 Ekim 2018 Pazartesi 16:24
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyon! Yük hayvanına saklamışlar

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yük hayvanı üzerinde 20 bin 100 av tüfeği fişeği, 900 kuru sıkı tabanca ve 560 şarjör ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "30 Eylül günü saat 23.30 sıralarında ilimiz Şemdinli ilçesi Hacıbey mahallesi Cemekürk mezrası yakınlarında tespit edilen yük hayvanı üzerinde Türkiye topraklarından Irak topraklarına yasa dışı yollardan geçirilmek üzere torbalandığı değerlendirilen 20 bin 100 av fişeği, 900 kuru sıkı tabanca ve 560 adet 9 mm kuru sıkı tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 16:24
  1. Hakkari
  2. Şemdinli

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