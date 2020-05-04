Hakkari'de terör operasyonunda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı düzenekleri ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda 29-30 Nisan'da Şemdinli ilçesi Tütünlü Köyü ve Seve Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcı düzeneği, 77 metre kablo, pil bloğu, 2 küçük pil, T40 bomba atar mühimmatı, 2 fünye, akü, 2 güç kaynağı, AK-47 kalaşnikof şarjörü ve bu silaha ait 30 fişek, 23 metre infilaklı fitil, 9 koli bandı, 25 kilogram amonyum nitrat, 2 büyük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Patlayıcılar, ekiplerce imha edildi.