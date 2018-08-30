Hakkari'de terör operasyonu! 2 terörist yakalandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, PKK terör örgütüne mensup 2 terörist sağ olarak ele geçirildi.30 Ağustos 2018 Perşembe 09:00
Hakkari'de 2 terörist sağ olarak yakalandı
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Yürekli Köyünde alınan ihbar üzerine bugün saat 00.30 sıralarında İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) destekli operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda 2 teröristin sağ olarak yakalandığı aktarılan açıklamada, konu ile ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
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