Hakkari'de silahlı saldırı: 1 kişi yaralandı

Nedim Zeydan Caddesi'ndeki bir marketin önünde bulunan Kemal Polat, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Olayda yaralanan Polat, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, yaptığı açıklamada, ilçe merkezinde bir kişinin silahlı saldırıya uğradığını ve yaralandığını söyledi.

Yaralı kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirten Kaşıkçı, "Olay kişisel bir duruma benziyor. Aralarında husumet olabilir. Yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor. Olayın aydınlatılmasına yönelik ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.