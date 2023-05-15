  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hakkari'de seçim sonuçlarına itiraz!
Gündem

Hakkari'de seçim sonuçlarına itiraz!

Yeniakit Publisher
2023-05-15 19:57:00 -
Hakkari'de seçim sonuçlarına itiraz!

AK Parti Hakkari İl Başkanlığı, il ve ilçelerdeki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Seçim sonuçlarını etkileyecek şekilde çok sayıda sandıkta blok halinde oy kullanıldığı, sandığa gitmeyen seçmenler yerine oy kullanıldığı, sandık sayım döküm tutanaklarının sisteme hatalı girilerek maddi hatalar yapıldığı, gizli oy kullanma ilkesine uyulmadığı, geçersiz oyların olağan dışı bir yoğunlukta olduğu ve bunlar gibi birçok usulsüzlük yapıldığından dolayı süresi içerisinde seçim sonuçlarına itirazlar yapılmış ve itirazlar yapılmaya devam edilmektedir” ifadeleri kullanıldı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23