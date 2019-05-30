Hakkari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Hakkari’nin Derecik ve Çukurca ilçelerinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmatele geçirildi.30 Mayıs 2019 Perşembe 19:13
Hakkari’nin Derecik İlçesi Ortaklar Köyü Ormancık Mezrası kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyeterinde, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 fünye, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 30 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi.
Çukurca'da havan ve roketatar mühimmatı ele geçirildi
Çukurca ilçesinin Dede köyü kırsal alana, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda ise, 2 adet 81 mm çapında havan mühimmatı,1 adet 60 mm çapında havan mühimmatı,1 adet RPG-7 anti tank roketatar mühimmatı, 6 anti personel mayını,1 boş roketatar lançeri,1 boş füze lançeri, 5 roketatar boş sevk fişeği kutusu,elektrikli fünye ile tuzaklanmış kablo tertibatı ele geçirilirken, bölgedeki operasyon sürüyor.
YORUM YAZ