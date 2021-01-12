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Gündem Hakkari'de PKK sığınağında mühimmat bulundu
Gündem

Hakkari'de PKK sığınağında mühimmat bulundu

Hakkari Valiliği Şemdinli'de terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda tespit edilen sığınakta çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 20:10:00 -
Hakkari'de PKK sığınağında mühimmat bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü kırsal alanında 8 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti sırasında sığınak ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliği'nden açıklama

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı tarafından PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 11 Ocak 2021 günü Şemdinli ilçesi Yufkalı köyü kırsal alanında 8 Tim ile gerçekleştirilen arama tarama faaliyeti esnasında tespit edilen sığınak içerisinde; 4 adet roketatar sevk fişeği, 30 adet pil bloğu 1 adet alıcı, bin metre kablo, 5 adet koli bandı, 1 adet elektrik bandı, 180 adet Bixi mühimmatı, 1 adet Bixi mayonu, 2 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, tişört, çorap ve konserve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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