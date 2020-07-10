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Hakkari'de patileri eriyen asfalta yapışan iki köpek yavrusu kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-10 11:22:47 -
Hakkari'de patileri eriyen asfalta yapışan iki köpek yavrusu kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde patileri eriyen asfalta yapışan köpek yavruları, kara yolları ekiplerince kurtarıldı.

Hakkari-Çukurca kara yolu Köprülü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan iki köpek yavrusu, patilerinin sıcaktan dolayı eriyen asfalta yapışması sonucu mahsur kaldı.

Yoldan geçen Karayolları 114. Şube Şefliğinde görevli Abdurrahman Demir, Şaban Taş ve Doğan Er, köpekleri kurtararak Köprülü Bakımevi'ne getirdi.

Görevliler, 2 saat boyunca patilerini temizledikleri köpekleri sahiplenerek mama verdi.

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