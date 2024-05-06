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Yerel Hakkari'de mayıs ayında kar sürprizi
Yerel

Hakkari'de mayıs ayında kar sürprizi

Yeniakit Publisher
2024-05-06 20:22:00 - 2024-05-06 20:30:32

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Meteorolojinin yaptığı uyarı sonrası ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan köylerde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde sağanak etkili olurken, yüksek kesimler ise yağan karla beyaza büründü. Kar yağışıyla hava sıcaklığının da hissedilir derecede düştüğü ilçede, mayıs ayında etkili olan kar yağışı görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

Meteoroloji verilerine göre yağışlı havanın çarşamba akşamına kadar devam etmesi bekleniyor.


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