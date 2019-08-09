Hakkari’de kurbanlıklar sağlık taramasından geçirildi Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Tuğan, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar ve beraberindeki veterinerler, Gopsi mevkiindeki hayvan pazarlarında denetimde bulundular. Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu tarafından küçük ve büyükbaş hayvanlar tek tek sağlık taramasından geçirdi.

Havan pazarında tüm tedbirleri aldıklarını belirten Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü yetkilileri, denetim ve sağlık taramasını sürdüreceklerini belirttiler. Yetkililer, “Yaklaşan Kurban Bayramı vesilesiyle hayvan pazarlarındaki kurbanlıkları sağlık taramasından geçirdik. Vatandaşlarımızın sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini yerine getirmesi için gerekli çalışmaları yaptık. Veteriner hekimlerimiz mesai mefhumu gözetmeksizin sağlık taraması yapmaktadır. Bu çalışmalarımız Kurban Bayramı boyunca devam edecektir” dediler.

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