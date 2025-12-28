  • İSTANBUL
Yerel

Hakkari'de Köy yolları kapandı!

Hakkari'de etkisini sürdüren kar nedeniyle 72 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Kentte akşam saatlerinde etkisini artıran kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar dolayısıyla sürücülerin yollarda ilerlemekte güçlük çektiği kentte trafik ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bazı güzergahlarda önlem aldı.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 20 köy ve 52 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar küreme çalışması yaptı.

Kar yağışının kent genelinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

