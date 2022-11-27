  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de köy yolları kapandı! 155 yerleşim yerine ulaşım durdu
Aktüel

Hakkari'de köy yolları kapandı! 155 yerleşim yerine ulaşım durdu

Hakkari’de şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle 155 yerleşim birimine ulaşım durdu.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 11:09:00 -
Hakkari'de köy yolları kapandı! 155 yerleşim yerine ulaşım durdu

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 155 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 45 köy ve 110 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.

Sen hiç Türk filmi de mi izlemedin Figen hanım? Davutoğlu'nun gazetesinde Gülen-Göktaş savunması
Sen hiç Türk filmi de mi izlemedin Figen hanım? Davutoğlu'nun gazetesinde Gülen-Göktaş savunması

Gündem

Sen hiç Türk filmi de mi izlemedin Figen hanım? Davutoğlu'nun gazetesinde Gülen-Göktaş savunması

Güney Kore'de helikopter kazası: Ölüler var
Güney Kore'de helikopter kazası: Ölüler var

Dünya

Güney Kore'de helikopter kazası: Ölüler var

Mercedes'ten ağızları bir karış açık bırakan karar! Duyan şaştı kaldı
Mercedes'ten ağızları bir karış açık bırakan karar! Duyan şaştı kaldı

Otomotiv

Mercedes'ten ağızları bir karış açık bırakan karar! Duyan şaştı kaldı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23