Hakkari'de köy yolları kapandı! 155 yerleşim yerine ulaşım durdu
Hakkari’de şiddetli kar yağışı etkili oluyor. Yoğun kar yağışı sebebiyle 155 yerleşim birimine ulaşım durdu.
Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 155 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle il merkezi ve Yüksekova ilçesinde 45 köy ve 110 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye ekipleri de kent merkezi ve mahalle yollarında kar temizleme çalışması yürüttü.
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