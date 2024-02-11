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Yerel Hakkari'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
Yerel

Hakkari'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

Yeniakit Publisher
2024-02-11 10:41:00 - 2024-02-11 10:47:44
Hakkari'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi

AFAD verilerine göre Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının çevre illerden de hissedildiği belirtildi.

Türkiye son dönemde beşik gibi sallanmaya devam ederken, bir korkutan sarsıntı da Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana geldi.

AFAD'ın servis ettiği son dakika bilgisine göre merkez üssü Hakkari'nin Yüksekova ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Derinliği 5.74 km olan sarsıntının çevre illerde de hissedildiği kaydedildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Hakkari'de 4.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

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