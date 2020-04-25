  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari’de konona virüs denetimleri arttırıldı

Hakkari’de Ramazan ayına girmemiz ile birlikte kentte korona virüs denetimleri arttırıldı.

2020-04-25 14:58:36 -
Hakkari’de konona virüs denetimleri arttırıldı

Hakkari’de Ramazan ayına girmemiz ile birlikte kentte korona virüs denetimleri arttırıldı.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık’ın talimatları doğrultusunda il genelinde korona virüs önlemleri üst seviyeye çıkartıldı. Ramazan ayı ile birlikte denetimlerin aralıksız olarak sürdürüldüğü Hakkari’de en ufak bir ayrıntı ise gözden kaçırılmıyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentin değişik noktalarında anons yapıp maske denetimi, sosyal mesafe kuralları ile ilgili çalışmalarını sürdürürken, Hakkari Belediyesi ise esnaflara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ramazan ayının ilk gününde itibaren Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü dezenfekte ekibi vatandaşların güven içinde alışveriş yapabilmeleri için kentin en işlek caddelerini baştan sona kadar ilaçlamadan geçirdi. Hakkarili vatandaşlar korona virüs tedbirlerini elden bırakmayan valilik, belediye ve il emniyet müdürlüğü yetkililerine teşekkür etiler.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı