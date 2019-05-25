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Hakkari’de iki mahalle yolu tehlike saçıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Katremas Deresinin kabarması ileBiçer Mahallesi Erısan Semti yolunun çökmesi sonucu mahalle sakinlerinin zor anlar yaşadığı belirtildi.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:26
Hakkari’de iki mahalle yolu tehlike saçıyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Katremas Deresinin kabarması ileBiçer Mahallesi Erısan Semti yolunun çökmesi sonucu mahalle sakinlerinin zor anlar yaşadığı belirtildi.


Karşıyaka, Dağgöl ve Bağlar Mahallesi arasında geçen Katremas deresi, karların erimesiyle birlikte tehlikeli boyutlara ulaştı. Bağlar Mahallesinin bir kısmının ulaşımını sağlayan yolda çatlamalar meydana geldi. Bağlar Mahallesinin alt kısmında bulunan Biçer Mahallesi Erısan Semti’nde ikamet eden Değirmenci ve Garipgazioğlu ailelerinin evlerinin güzergahındaki yol ise tamamen çöktü.Yolun tahrip olması üzerine ulaşımlarını güçlükle sağladıklarını belirten mahalle sakinleri, belediyenin yola acilen bir çözüm bulmasını istediler.


Değirmenci ailesi ise, ”Evlerimizin güzergahındaki yol Katremas Deresinin taşması üzerine çöktü ve çökmeye devam ediyor. Okula giden çocuklarımızın ellerinden tutarak bu yoldan geçiriyoruz. Ev ihtiyaçlarımızı ilkel yöntemlerle karşılıyoruz. Bu yolu 4 ayrı ev kullanıyor ve başkada geçiş noktası yoktur. Burada geçen öğrenciler ölümle burun buruna yaşıyorlar. Belediye yetkililerinden isteğimiz bu yolu acilen onarmalarıdır” şeklinde konuştular.


Hakkari belediyesi yetkilileri ise, ekiplerin yolda gerekli incelemelerini yaptığını belirterek, gereğini yapmaya çalışacaklarını belirttiler.

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Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:26
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