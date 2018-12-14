0553 313 94 23

Hakkari'de gerilim: Çok sayıda gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde savcılık kararıyla yapılan aramalara mukavemet gösteren esnaf ile polis arasında gerginlik çıktı. Olayda 6 kişi gözaltına alındı.

14 Aralık 2018 Cuma 19:50
Hakkari'de gerilim: Çok sayıda gözaltı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde esnaf ile polis arasında çıkan gerginlikte 6 kişi gözaltına alındı.

Mahkeme kararıyla İran Pasajındaki bir iş yerinde arama yapmak isteyen polis ile esnaf arasında gerginlik çıktı. Yaşanan gerginliğin ardından 6 kişi gözaltına alındı.

İHA muhabirine açıklama yapan Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, "Savcılık kararıyla daha önce yaptıkları gibi arama esnasında polise mukavemet gösteriliyor. Gözaltına alınan 6 kişi var" dedi.

 

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 19:50
  1. Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler
  2. Hakkari
  3. Yüksekova
  4. Ramazan Kendüzler

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "AB, İngiliz Parlamentosunun eleştirilerine aynı şekilde yanıt vermeyecek"
    1. "AB, İngiliz Parlamentosunun..
    2. Bacaklarınızda ağrı varsa…
    3. Geçmeyen kaşıntılar cilt..
    4. Fenerbahçe'de Yiğithan Güveli ameliyat..
    5. AK Parti milletvekili Kenan..
    6. Karşınızdakinin yalan söylediğini..
    7. Juncker'den Orban'a "yalan haber"..
    8. Çocuğunuzu el ayak hastalığından nasıl..
    9. KİK Yemen müzakerelerinin..
    10. Burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir?
    11. Polisten polise sosyal medya operasyonu
    12. Akıncı Üssü davası
    13. Galatasaray, Medipol Başakşehir maçı..
    14. Macron'dan "sükunet" ve "düzen" çağrısı
    15. "ABD Senatosundaki oylama, Trump'ın..
    16. Hamas bölünmeye karşı olduğunu yineledi
    17. Akılalmaz olay! Rögara at düştü!
    18. Börü sinema filmi ana fragmanı..
    19. Sarı yelekliler rüzgarı İsrail'İ vurdu
    20. Emenike yeni hamlesiyle şaşırttı!
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Odasından 'Kafir Türk Ordusu' notu çıktı, komutanını FETÖ'cülükle suçladı
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
    Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    Gündemi sarsacak şok iddia! 'Abdullah Gül, Erdoğan'ın zayıflamasını istiyor'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'