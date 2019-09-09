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Hakkari’de fırınlar denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki tüm fırınları büyük bir titizlikle denetledi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 14:27
Hakkari’de fırınlar denetlendi

Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kent merkezindeki tüm fırınları büyük bir titizlikle denetledi.


Hijyenik ortamda yapılmayan ekmeğin insan sağlığına karşı oluşturabileceği tehditlere karşı harekete geçen Hakkari Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, oluşturduğu yedi kişilik zabıta ekibiyle kent merkezinde faaliyet gösteren fırınları denetledi. Ekipler, fırın imalathaneleri, araç gereç, depo, lavabo ve satış yerlerinde incelemelerde bulunup, çalışan personelleri hijyen kontrolünden geçirdi. Ekipler, pide ekmek, çörek ve standart ekmeklerde gramaj kontrolleri yaptı. Zabıta ekipleri ekmek gramajı ve hijyenik kurallarına uymayan fırın sahiplerine para cezalarının ikiye katlanacağı ve tekrarların devam etmesiyle fırınların mühürlenmesine kadar ciddi cezaların kesilebileceği uyarısında bulundu.


Zabıta ekiplerini büyük bir titizlikle işyerlerini denetlediğini belirten bazı fırın sahipleri ise, tedbiri elden bırakmayan zabıta ekiplerine teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 14:27
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