Hakkari'de down sendromlu çocuk ablasını yaraladı Hakkari'de 13 yaşındaki down sendromlu çocuk, güvenlik koruyucusu ağabeyinin tabancasıyla ablasına ateş etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde down sendromlu çocuk, silahla ablasını yaraladı. Yeni Mahalle'deki evlerinde down sendromlu D.K. (13), güvenlik korucusu ağabeyinin ruhsatlı tabancasıyla ablası Nigar K'ye (22) ateş etti. Ağır yaralanan Nigar K, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine sevk edildi. Kaymakam Osman Doğramacı, olayın hemen ardından Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatıyla olay yeri inceleme çalışmaları ve tanık beyanlarının alınma işlemlerinin yapıldığını söyledi. Doğramacı, yaralının hayati tehlikesi bulunduğunu kaydetti.

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