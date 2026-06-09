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Gündem Hakkari'de dereye düşen Cesur çobandan acı haber!
Gündem

Hakkari'de dereye düşen Cesur çobandan acı haber!

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
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Hakkari'de dereye düşen Cesur çobandan acı haber!

Hakkari'de dereye düşen çoban, sudan çıkarılarak hastanede kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Ördekli köyü yolunun Erziki mevkisinde çobanlık yapan Cesur Y'nin (27) dereye düştüğünü görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Bunun üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yürütülen çalışma sonucu Hakkari-Van kara yolundaki köprü yakınında sudan çıkarılan Cesur Y. sedye ile ambulansa taşındı.

Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Cesur Y, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

 

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