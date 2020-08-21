Hakkari'de bulundu! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan bir iş yerinde, büyüklüğüyle hayrete düşüren bir kelebek bulundu.

Yüksekova, İpekyolu üzerindeki iş yerinin sahibi Uygar Gözey, mekandaki rafları temizlediği sırada büyük bir kelebek buldu. İlk gördüğünde dükkana kuş girdiğini zanneden Gözey, kelebeğe yaklaştığında durumun farklı olduğunu anladı.

Hayvanı eline alan Gözey, hayatında ilk kez kuş kadar büyük bir kelebek gördüğünü söyledi.

Söz konusu kelebeğin kanat uzunluğunun 13 santimetre, boyunun ise 8 santimetre olduğu ölçüldü.

Yapılan incelemeler neticesinde kelebeği Yüksekova Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği teslim aldı.

Konuya dair açıklama yapan işletme sahibi, kelebeğin temizlik yaparken bezine takıldığını söyledi. “Önce kuş zannettim fakat baktığımda çok farklı bir şey olduğu gördüm” diyen Gözey, yetkililere haber verdiğinde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve az rastlanan bir kelebek türü olduğunu öğrendiğini belirtti. Gözey, “Çok farklı bir şey ilk kez böyle bir şeyi görüyorum” diye konuştu.