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Aktüel

Hakkari'de ayağı tele takılan ayı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 17:20:00 -
Hakkari'de ayağı tele takılan ayı kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ayağı tele takılan ayı, belediye ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.

Emir Şaban Mahallesi'nde bir bahçede ayağı tele takılan ayıyı gören vatandaşlar, durumu belediyeye bildirdi.

Bölgeye gelen belediye ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ayıyı bayıltarak mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Daha sonra ayı, kendine geldikten sonra doğaya salındı.

Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sevinç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçede ayağı tele takılan ayının, uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldığını söyledi.

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