0553 313 94 23

Hakkari'de alçak saldırı: 3 şehit!

Hakkari'deki bir üs bölgesine Irak'ın kuzeyinden teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu 3 asker şehit oldu, bir asker yaralandı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:55
Hakkari'de alçak saldırı: 3 şehit!

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG’li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden havan atışı yapıldığı bildirildi.

Teröristlerin saldırısı sonucu 3 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olay sonrası teröristlere ait hedefler meşru müdafaa hakkı kapsamında bölgedeki kara ateş destek vasıtalarımız ile derhal ateş altına alınmış olup, hava harekatı ile desteklenen operasyonlar da başlatılmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Azez bölgesinden kahreden haber! Şehidimiz var

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 17:55
  1. PKK/YPG’li teröristler
  2. şehit

YORUM YAZ

  • hep ayni alcaklikhep ayni alcaklik5 dk önce
    Tipki, 1800 lerde Yunan, 1900 lerde Ermenilerin yaptigi alcaklikla gibi.. onlarin ardinda da Bati ve Rusya vardi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

"İran uranyum zenginleştirmeye devam edecek"
  1. "İran uranyum zenginleştirmeye devam..
  2. Tunus'ta akademisyenlerden "maaş"..
  3. Hüseyin Gülerce o ihtimali açıkladı:..
  4. Kan bağışında Türkiye rekoru Kdz...
  5. İranlı yönetmen Mecidi'den Erdoğan'a..
  6. Eyüpsultan Belediyesi Sosyal Destek..
  7. Bilecik’te "Yüz Yüze" projesinin..
  8. Modafenspor TFF 3. Lig’e Yükseldi
  9. Basketbolda maçın ardından
  10. Domaniç’te trafik kazası, 2 ölü
  11. Ters laleye jandarma koruması
  12. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
  13. 200 tutuklu firar etti! Aralarında..
  14. Aydın’da toz taşınımı bekleniyor
  15. Tunceli'deki bıçaklı saldırı
  16. Rektör Polat, Batı Karadeniz..
  17. Muğla’da AK Parti İl Danışma Meclis..
  18. Hakkari'de alçak saldırı: 3 şehit!
  19. Nevşehir Belediyespor normal sezonu..
  20. MSB:"Hakkari sınır bölgesinde üs..
  21. Erzurum’da ahır çöktü: 2 ölü 6 yaralı
  22. GÜNCELLEME - Erzurum'da bir ahırın..
  23. GÜNCELLEME - İsrail Gazze'ye savaş..
  24. Modafenspor TFF 3. Lig'de
  25. İlginç simülasyon gösterisi
  26. Basketbol şampiyonu Karabük oldu
  27. Diyarbekirspor, lige 1 puanla veda etti
  28. 2019 Türkiye Trial Şampiyonası,..
  29. Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
  30. Hakkari'de 3 asker şehit oldu
CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
CHP belediyelerde kıyıma başladı! Daire başkanları görevden alındı
Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
“Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
“Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak

Günün Karikatürü

04 Mayıs 2019
Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar