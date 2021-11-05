Hakkari'de 93 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 04.11.2021 günü ilimiz Yüksekova ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramalarda ev eşyalarının içerisine zulalanmış vaziyette; 93.000 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.