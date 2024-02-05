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Eğitim Hakkari'de 66 bin 436 öğrenci ders başı yaptı
Eğitim

Hakkari'de 66 bin 436 öğrenci ders başı yaptı

Yeniakit Publisher
2024-02-05 10:29:00 -
Hakkari'de 66 bin 436 öğrenci ders başı yaptı

Hakkari’de, yaklaşık 66 bin 436 öğrenci ve 4 bin 824 öğretmen ara tatilin ardından bugün itibariyle ders başı yaptı.

Hakkari’de okul öncesi, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 66 bin 436 öğrenci ve 4 bin 824 öğretmen, ara tatilin ardından bugün itibariyle ders başı yaptı. Hakkari Seyit Taha Ortaokulu’nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelen Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, “Ara tatil sonrası eğitime bugün itibari ile başladık.

Valimizin riyasetinde, ilimizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşları ile koordineli olarak devletimizin sağladığı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde kullanarak eğitimde kaliteli sonuçlarla karşılaşmak için akademik başarı, okuma becerileri, sosyal kültürel etkinlikler, uluslararası projeler ve değerler eğitimi gibi öğrencilerin bütünsel gelişimleri gibi alanlarda tüm eğitim camiamız ve tüm paydaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın beklentilerini karşılamak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

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