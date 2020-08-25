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Aktüel Hakkari'de 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:02:28 -
Hakkari'de 6 kilo 200 gram eroin ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir otomobilde 6 kilo 200 gram eroin ve 6 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesi Karlı köyü yakınlarında dün düzenlenen operasyonda batı illerine gönderileceği değerlendirilen bir otomobilde yapılan aramada, kapı ve bagaj kısmına gizlenmiş 25 parça halinde 6 kilo 200 gram eroin ile 6 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olay ile ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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