  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de 24 derslik okulun temeli atıldı
Aktüel

Hakkari'de 24 derslik okulun temeli atıldı

Yeniakit Publisher
2020-10-22 15:03:24 -
Hakkari'de 24 derslik okulun temeli atıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nde 24 derslik okul için temel atma töreni düzenlendi.

Törene katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık, yükleyici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Akbıyık, yaptığı konuşmada, Hakkari'ye geldiği günden beri birinci meselenin eğitim, kitap ve okul olduğunu söyledi.

Yeni okullar ve projelerle eğitimin kalitesini yükseltmeye çalıştıklarını ifade eden Akbıyık, şunları belirtti:

"İki yılda Hakkari büyük bir ivme kazandı. Okullarımızın derslik ihtiyacı neredeyse bitme noktasına geldi. İkili eğitimi inşallah bırakıyoruz. Çok az okulumuzda ikili eğitim yapıyoruz. Derecik'ten Durankaya'ya kadar Çukurca'dan Büyükçiftlik ve Esendere'ye kadar tüm ilçe ve beldelerimizde büyük bir seferberlik başlattık. Her taraf inşaat haline dönüşmüş durumda. Sadece Yüksekova ilçesinde geçen yıl 15'in üzerinde okul yapıldı. Hakkari ve Şemdinli ilçesinde yeni öğretmenevi yapıldı. Hakkari tarihinin en yüksek yatırımları hayata geçiriliyor."

Konuşmaların ardından Vali Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, beraberindeki protokol ile 24 derslikli okulun temelini attı.

Törene İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanvekili Albay Mehmet Demirtaş ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!
Gündem

ABD'den Türkiye'ye 'S-400' tehdidi!

ABD'nin NATO Büyükelçisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400'lerin ilk denemelerini gerçekleştirmesiyle ilgili kü..
Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir
Dünya

Bölgede savaş çanları çalıyor! Sonuç Avrupa'dakinden daha kötü olabilir

ABD ve Çin arasında yaşanan gerilimin Soğuk Savaş'ın bir habercisi olduğunu belirten Dr. Hüseyin Korkmaz, bu ölümcül rekabetin Birinci Dünya..
Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi
Dünya

Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Dağlık Karabağ’dan yeni bilgiler geldi. Rus yapımı 13 tane MİG-29 savaş jetinin bö..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay